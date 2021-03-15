ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية والفنية

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:10 م
الدكتور سعد مكي وكيل
الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
Advertisements
همت الحسينى
عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الاثنين اجتماعا بقاعة الاجتماعات مع مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية ومديري العزل.

وذلك في إطار جهود وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد  وإيماءً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

جاء ذلك لمناقشة مستجدات الوضع الحالي لمستشفيات العزل ومتابعة شبكات الأكسجين وضرورة متابعة الحالات المحجوزة بالمستشفيات وخصوصًا حالات العناية أولا بأول وفي حالة استقرارها يتم تحويلها إلى القسم الداخلي.
 
كما تم التأكيد على تدريب فرق الترصد لرفع كفائتها وتكليف فرق الرعاية الأساسية والرائدات الريفيات وفرق الترصد بالإدارات والوحدات بتمشيط جميع الأحياء والقرى لترصد ومتابعة جميع الحالات وتسجيلها وخاصة الحالات التي تم تشخيصها عن طريق القطاع الخاص ولم تسجل بالمستشفيات الحكومية.

كما جرى التأكيد على ضرورة المتابعة الجيدة للحالات لمدة 14 يوم والتأكيد على تشكيل لجان للمرور الدوري على شبكات الأكسجين والتاكد من سلامة  الشبكات والوصلات وضبط معدل الاستهلاك.

كما أكد مكي ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الإدارات الصحية والمستشفيات والإدارة العامة للصيدلة لضمان وصول كافة الأدوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع أهالي الدقهلية.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة العلمية بالمديرية والمستشفيات للمرور الدوري على المستشفيات لمتابعة المرضى بالاقسام الداخلية والعنايات.

وأوضح مكي إلى وجود غرفة عمليات مركزية بالمديرية  واستمرار انعقاد غرفة العمليات لفيروس كورونا بشكل متواصل على مدار الساعة على رقم الخط الساخن 15589 لمتابعة مستجدات الموقف ومتابعة سير العمل.
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية والفنية
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية والفنية
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية والفنية
وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية والفنية
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديري المستشفيات والعزل والعناية المركزة

الصحة تعلن عن مبادرة رئاسية جديدة لـ "متابعة حالات العزل المنزلي" لمرضى فيروس كورونا

غرفة عمليات لمراقبة عملية امداد وتوزيع الأكسجين بمستشفيات الدقهلية

محافظ الغربية : غلق 2578 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية

غلق 2578 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

لجنة مشتركة من إدارتي السلامة والصحة المهنية والبيئة للمرور على مستشفيات الدقهلية

ترشيحاتنا

تأكيدا لـ صدى البلد .. ليلى أحمد زاهر تقدم "هزر فزر" بدلًا من هنا الزاهد

خبيرة تزف خبرا سارا للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة المرتبات بعد قرارات الرئيس

كاف لـ الزمالك: ممنوع حضور الجماهير في مباراة الترجي

متى يتم صرف الزيادات في الرواتب والمعاشات بعد قرار السيسي اليوم؟.. وزير المالية يجيب

التعليم تكشف حقيقة وجود خطأ في منهج الدين الذي يتم تدريسه بالمدارس المصرية

8 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا .. ماذا ستفعل أوروبا بهذه الكمية؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية