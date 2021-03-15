وكيل صحة الدقهلية يجتمع بمديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية والفنية

عقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم الاثنين اجتماعا بقاعة الاجتماعات مع مديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية ومديري العزل.

وذلك في إطار جهود وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد وإيماءً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

جاء ذلك لمناقشة مستجدات الوضع الحالي لمستشفيات العزل ومتابعة شبكات الأكسجين وضرورة متابعة الحالات المحجوزة بالمستشفيات وخصوصًا حالات العناية أولا بأول وفي حالة استقرارها يتم تحويلها إلى القسم الداخلي.

كما تم التأكيد على تدريب فرق الترصد لرفع كفائتها وتكليف فرق الرعاية الأساسية والرائدات الريفيات وفرق الترصد بالإدارات والوحدات بتمشيط جميع الأحياء والقرى لترصد ومتابعة جميع الحالات وتسجيلها وخاصة الحالات التي تم تشخيصها عن طريق القطاع الخاص ولم تسجل بالمستشفيات الحكومية.





كما جرى التأكيد على ضرورة المتابعة الجيدة للحالات لمدة 14 يوم والتأكيد على تشكيل لجان للمرور الدوري على شبكات الأكسجين والتاكد من سلامة الشبكات والوصلات وضبط معدل الاستهلاك.





كما أكد مكي ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الإدارات الصحية والمستشفيات والإدارة العامة للصيدلة لضمان وصول كافة الأدوية والمستلزمات لضمان تقديم الخدمة الطبية الجيدة لجميع أهالي الدقهلية.





وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة تفعيل دور اللجنة العلمية بالمديرية والمستشفيات للمرور الدوري على المستشفيات لمتابعة المرضى بالاقسام الداخلية والعنايات.



