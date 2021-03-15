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تحيا مصر يكشف عن تفاصيل الاهتمام بمحافظة الفيوم وبني سويف.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:12 م
المتحدث بأسم صندوق
المتحدث بأسم صندوق تحيا مصر
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محمود محسن
قال محمد مختار المتحدث بأسم صندوق تحيا مصر أن  محافظات بني سويف والفيوم تتمتع بقدر كبير من الحرف اليدوية الهامة المنتشرة بشكل كبير مؤكدا أنه يتم الإهتمام بتلك الحرف. 

وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن محافظة الفيوم وبني سويف من المحافظات التي توليها الدولة المصرية اهتمام كبير خاصة في تطوير البنية التحتية أو في مجال الأنشظة والخدمات المقدمة.

وتابع  المتحدث بأسم صندوق تحيا مصر أننا كمعاون لجهزة الدولة ومظلة للعمل المجتمعي نسعى لتنوع الأنشطة في كل المحافظات مؤكدا أن محافظة الفيوم تتميز بصناعة السجاد اليدوي.

وأشار مختار إلى أن هناك "برنامج مستورة" والذي يدعمه الصندوق بمبلغ 250 مليون جنيه استطاع أن يساعد عدد كبير من السيدات بالمحافظة.
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