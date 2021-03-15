عضو بالشيوخ: وصلنا لمرحلة استقرار اقتصادي ومقبلين على انطلاق اقتصادي

علق النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، قائلا :«أيه الجمال والحلاوة دي».





وأضاف عفيفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أننا وصلنا لمرحلة استقرار اقتصادي ومقبلين على مرحلة انطلاق اقتصادي، متابعا أن كل مكان في مصر به بناء وتطوير حقيقي والتنمية موجودة في كل المحافظات من اسكندرية لأسوان.





وتابع أن القيادة السياسية مهمتة بالجمهورية الجديدة، وقرارات الرئيس تعني أنه السيسي يضع مصالح الشعب الوطن أمام أعينه.





أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها، إن الرئيس السيسي تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021– 2022، ووجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.





وطالب السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.





كما قرر زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.





وطال القرار ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.





كما قرر تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



