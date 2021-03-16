اليوم.. وزير الشباب ومحافظ الفيوم يفتتحان منشآت رياضية جديدة

يستقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على هامش زيارته لمحافظة الفيوم لتفقد وافتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المنشآت الرياضية الجديدة.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الفيوم، سوف يفتتحان نادي الصفوة الرياضي بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، وملعب نادي العدوة، ومعرض الحرف اليدوية والفنون التشكيلية بالنادي، فضلًا عن تكريم الرياضيين الحاصلين على بطولة الجمهورية.





وأضاف، أن الزيارة تشمل أيضًا وضع حجر الأساس لامتداد نادي قارون الرياضي، وافتتاح ملعب خماسي بالنادي، وكذلك افتتاح منتجع دريم الرياضي بمركز شباب طبهار بمركز أبشواي، وكذا افتتاح ٤ مراكز شباب عن طريق الفيديو كونفرانس، بالإضافة الى تفقد مركز شباب والي ميزار بمركز يوسف الصديق.





ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أن الزيارة تأتي تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشيرًا أن الجولة الميدانية لوزير الشباب، ومحافظ الفيوم، يعقبها لقاء حواري مع الشباب بأحد الفنادق على ساحل بحيرة قارون.