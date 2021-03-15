برلمانية.. قرار الرئيس بزيادة الحد الأدني للأجور ورفع المعاشات يصب في صالح المواطنين

أشادت البرلمانية "هند حازم" عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بالمجلس، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات بنسبة 13%.





وأكدت النائبة "هند حازم" ان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إنما هي رسالة واضحة الي الجميع بأن الرئيس ينحاز لصفوف المواطنين ويشعر بهم وقراره اليوم بزيادة الأجور إنما هو دليل قوي على أن الرئيس يعيش الواقع ويعلم جيدا ما يشعر به المواطنون.





وأضافت "حازم" ان الرئيس لم يغفل في أي وقت أصحاب المعاشات ولكنه دائما ما يهتم بهم ويعمل علي زيادة المعاشات واليوم كلف بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلف بزيادات في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه وتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.