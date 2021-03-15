تقديرا لجهودهم.. تكريم مديري المستشفيات والأطقم الطبية في الفيوم

كرمت أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن، مديري المستشفيات والأطقم الطبية بمحافظة الفيوم، تقديرًا لجهودهم المبذولة، ومواقفهم البطولية لمجابهة فيروس كورونا.





جاء ذلك تزامنًا مع الإحتفال بالعيد القومي لمحافظة الفيوم، وتنفيذًا لتوجيهات النائب عبد القادر الجارحي أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم.





وحضر التكريم منى عابد أمين مساعد الحزب، و سالم فتيح أمين العلاقات العامة، ومحمود نور عرفه امين العلاقات العامة بقسم أول الفيوم، و احمد ربيع المنياوي امين مساعد العلاقات وأعضاء أمانة العلاقات العامة بالمحافظة و محمد صلاح أدم، و عبير شوقي ابوهجار، و عصام شرابي، و أكرم عزيز.





في سياق متصل زار وفد الحزب مديرية الصحة بالفيوم، وخلال الزيارة استعرض الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة، القدرة الاستيعابية بالمستشفيات، وكيفية التعامل مع حالات الإصابة بكورونا، مؤكدًا أن اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا تجتمع برئاسة الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، مرة كل أربعة أيام لمتابعة خطط واجراءات التصدي لفيروس كورونا، موجهًا بضرورة نشر الوعي بين المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لذلك.





واستعرض الدكتور حاتم محمد جمال الدين خطة المديرية في إنشاء وتطوير الوحدات الصحية بمركزي اطسا ويوسف الصديق ضمن مبادرة حياة كريمة، وإنشاء مستشفي اطسا الجديدة على مساحة 5 أفدنة، مطالبًا وفد الحزب بترشيح مجموعات من الشباب لمتابعة تلك المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفي نهاية اللقاء قام الوفد بتكريم وكيل وزارة الصحة وإهدائه درع الحزب.





كما قام الوفد بزيارة مستشفى حميات الفيوم، واستمع من مدير المستشفي وفريق العمل، لخطة علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، وامكانيات وعدد الأسِرة بالمستشفى، وتم تكريم الدكتور احمد الجندي مدير المستشفى، والمدير الإداري، وعدد من أطقم التمريض، كما شملت الجولة زيارة مستشفى الفيوم العام، وتكريم الدكتور محمد عبدالله مدير المستشفى، دعمًا لجهود الجيش الأبيض.





وخلال زيارة مستشفى الجامعة، تم عقد لقاء مع الدكتور ياسر حتاته عميد كلية طب الفيوم، والدكتور محمد صفاء عرفه مدير المستشفيات الجامعيه، للتعرف على تخصصات وأقسام المستشفيات الجامعية، وخطة التوسعات المستقبلية بالمستشفيات، بالإضافة الى عدد الأسرة بالعناية المركزة، وخطتهم في علاج حالات كورونا.





وصرح عميد كلية الطب، بأنه يتم تركيب جهاز لتوليد الأكسجيين بمستشفي مصطفى حسن الجامعية، مشيرا إلى أن كميات الأكسجين بكافة المستشفيات الجامعية مطمئنة لكافة حالات الطوارئ والأزمات.





وأضاف مدير المستشفيات الجامعية أنه يتم إنشاء مركز لعلاج الأورام يتبع جامعة الفيوم، وقد تم شراء جهاز العلاج الإشعاعي للمركز بتكلفة 70 مليون جنيه تقريبًا.





وفي نهاية اللقاء قام وفد الحزب بتكريم عميد كلية طب الفيوم، ومدير المستشفيات الجامعية، وإهدائهم درع الحزب، تقديرًا لجهودهم وما يبذلونه من جهد للنهوض بالمنظومة الصحية، ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقام وفد الحزب بزيارة مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وخلال الزيارة استعرضت الدكتورة هبه محمد عاطف مدير الفرع، ومدير المستشفى، خطة العمل للكشف وعلاج حالات كورونا، وتطبيق البروتوكول العلاجي، معربين كامل سعادتهم لزيارة وفد الحزب للمستشفى، مؤكدين أن الدولة جادة في التصدي لهذا المرض والحفاظ على شعبها العظيم، مطالبين الجميع بنشر الوعي بين أفراد المجتمع، وفي نهاية اللقاء تم تكريم مدير فرع التأمين الصحي، تقديرًا لجيش مصر الأبيض