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مرأة

بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:31 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة ياسمين صبرى؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد إثارتها الجدل حول ارتدائها أغلى عقد في العالم أهدته لها Cartier بعد اختيارها كسفيرة لأحدث حملات Panthere de Cartier بمنطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن قطعة نادرة على شكل تمساح صممت عام 1975 للفنانة المكسيكية ماريا فيليكس.


وتثير ياسمين صبرى الجدل من خلال ظهورها بفساتين سواريه وملابس كاجوال ذات الماركات العالميه باسعار باهظة الثمن للحصول على لفت الانتباه والانتظار.

ويتكون العقد من 120 قيراطًا من الألماس ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر، وبهذا تصبح ثالث امرأة بالعالم ترتدي العقد بعد الفنانة المكسيكية ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي.
بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى
بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى
بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى
بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى
بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى
بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى
بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى
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بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى

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