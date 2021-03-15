بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى

تصدرت الفنانة ياسمين صبرى؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد إثارتها الجدل حول ارتدائها

أغلى عقد في العالم أهدته لها Cartier بعد اختيارها كسفيرة لأحدث حملات Panthere de Cartier بمنطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن قطعة نادرة على شكل تمساح صممت عام 1975 للفنانة المكسيكية ماريا فيليكس.



