وليد منصور يكشف لـ صدى البلد موعد طرح "فوازير روبي".. خاص

أكد المنتج وليد منصور أنه حتى الان لم يحدد موعدا لنزول " فوزاير روبي " التي تعاقدت عليها الفنانة روبي .

وقال في تصريح ل "صدى البلد " :" بدأنا في التحضير للفوازير وسنعى للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.. ولو لم يحالفنا التوفيق سيتأجل المشروع للعرض في رمضان بعد المقبل " .

وعن الانتعاشة الفنية التي تعيشها روبي منذ تعاقدها معه قال " روبي نجمة كبيرة .. وأغنية "حتة تانية" كانت ما هي الا بداية لعودة قوية لها ".

وأضاف:" سيتم طرح فيديو كليب لأغنية جديدة خلال اليومين المقبلين سيحمل اسم " أنا لو زعلانة " تلك الأغنية اتي تم تصويرها في مدينة بورسعيد خلال الفترة الماضية .

وأعاد المنتج وليد منصور الفنانة روبي للساحة الغنائية بعد فترة غياب تقرب من 20 عاما وخطفت الأنظار وأصبحت حديث مواقع التواصل الإجتماعي بألبوم "حتة تانية.".

وحرص وليد على تقديم دعاية الألبوم والكليب بشكل مختلف لم يقدم مسبقا فى أي ألبوم غنائي حيث صمم "هدية" لكل النجوم تحتوي على تذكار بصور بوستر الألبوم بالإضافة إلى ملئ شوارع معظم المحافظات ببوسترات الألبوم.

وتعاون في ألبوم روبي مع الموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفى حسن وتوما وأمين ومحمد يحيى وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وأحمد عادل ونادر نور وصابر كمال وجيزو وأحمد مرزوق، كما تم تصوير أغنيتي "أنا لو زعلانة و حتة تانية" مع المخرج مصطفى عامر.

ويعكف وليد منصور حاليا على استكمال تصوير فيلم "أهل الكهف" ويصور فريق العمل فى إحدى الإستوديوهات بمنطقة الهرم ومن المقرر أن يسافروا للمغرب خلال الفترة المقبلة لإستكمال التصوير هناك.

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية، نظرًا لكم النجوم التي تشارك واستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد على أعلى مستوى، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل 2021.

وفيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل، محمد ممدوح، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم وصبري فواز، هاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج وليد منصور.