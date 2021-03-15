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تعليم

خدمة اجتماعية حلوان: تكشف عن مواعيد الدراسة للطلاب الراغبين في عمل ماجستير

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:00 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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إسلام خالد

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن مواعيد بداية الفصل الدراسي الثاني ، والذي يقام وسط اجراءات احترازية مشددة ، حيث اتخذت الجامعة العديد من الإجراءات لمنع تفشى فيروس كورونا.

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وقالت الكلية أن بداية الفصل الدراسي الثانى سوف ينطلق ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 مارس 2021 على أن يبداء التسجيل فى الإرشاد الأكاديمي الراغبين فى عمل الماجستير يومى الأحد الاثنين الموافق 21-22مارس 2021.

ونوهت الكلية  أنه لا يتم عمل الإرشاد الأكاديمي الا بعد سداد المصروفات الدراسية المقررة للعام الجامعي 2020/2021.

وحددت الكلية مجموعة من الشروط التى يجب توافرها التسجيل وهى كالاتي :

- لا يسمح بالتسجيل لا للطالب نفسة شرط سداد المصروفات الدراسية

- أولوية التسجيل بالقوائم بأولوية الحضور والتسجيل مع المرشد الأكاديمي 

- لا يسجل الطالب عند الأستاذ الواحد أكثر من مقرر

- محدد لكل استاذ لكل مقرر مجموعة  حد أقصى من  الطلاب  لا يسمح بتجاوزه

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، مواعيد رجوع وعودة الدراسة داخل كليات جامعة حلوان المختلفة.

وأكد "رفاعي" على عودة الدراسة يوم السبت الموافق 20 مارس 2020 فى كليات الجامعة بالتتابع مع الاستمرار بتطبيق نظام التعليم الهجين (التعليم عن بعد) و مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري المدرجات ولقاعات التدريس.

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