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فن

الفنان المصري الأمريكي عمر الجمل يشارك في مسلسل تفتيش برمضان

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:07 م
مسلسل تفتيش
مسلسل تفتيش
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أحمد إبراهيم
بدأ الفنان المصري الأمريكي عمر الجمل تصوير مشاهده في المسلسل المصري "تفتيش" والذى سيعرض فى رمضان ٢٠٢١، ومسلسل "تفتيش" من تأليف ميرنا الفقي، واخراج تامر سامي عزيز، و مدير التصوير يوسف سماحة. 

وأعرب الفنان المصرى الأمريكي عمر الجمل عن سعادته بخوض تجربة تمثيل جديدة فى مصر بعد نجاح تجربتة الاولى من خلال مشاركتة فى مسلسل "حب عمري" و الذى عرض فى رمضان ٢٠٢٠.

وقال المنتج محمد مراد إن مسلسل تفتيش هو اول عمل درامي يقدم على شاشات التلفزيون في مصر والوطن العربي بتقنية 3D، حيث يتم تصويره بتقنية ثلاثية الابعاد 3D ماكس، تحت إشراف تامر مراد، كما أن نصف أحداث المسلسل ومشاهده ستكون مشاهد جرافيك، موضحا أنه رغم التكلفة العالية إلا اننا قررنا خوض التجربة ونتمنى لها النجاح.

يشارك الفنان عمر الجمل فى المسلسل مع نخبة من الممثلين منهم هبة الأباصيري، اسر البدراوى، مى عرفة، مهرة مدحت، محسن صبرى، حسن عبد الله، أيمن صلاح، مينا رأفت، مي سالم، ايمان رفاعي، احمد توفيق، محمد عادل، جهاد عصام، وامير ابو زيد. مسلسل "تفتيش" من تأليف ميرنا الفقي، اخراج تامر سامي عزيز، ومدير التصوير يوسف سماحة.
 
يذكر أن عمر الجمل فنان مصرى أمريكى شاب شارك فى عدة أفلام ومسلسلات أمريكية وقرر خوض تجربة العمل التمثيلى والسينمائى فى مصر، ووضع بصمات سينمائية فى عالم السينما المصرية، وشارك في المسلسل المصري حب عمري الذي عرض في رمضان عام ٢٠٢٠، ومن الأعمال الأمريكية التي شارك فيها Wrongs Reasons، The Backseat، The Hamburger Special، Sudden، Seal Team (Season 4).
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