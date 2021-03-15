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توك شو

شاهد| شاب روسي يتوفى 10 مرات في ليلة واحدة

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:14 م
الشاب الروسي العائد
الشاب الروسي العائد من الموت
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إبراهيم القادري
عرضت قناه الحدث العربية فيديو لشاب روسي توفي 10 مرات في ليلة واحدة وهي حادثة نادرة وغريبة سببها " حمام ساخن".

وأضاف الفيديو أن الشاب الروسي توفي سريريا 10 مرات وعاد للحياة وهو " أنطون ديموف " وعمرة30 عام ومصاب بفيروس كورونا .

وأوضح الفيديو إن  " أنطون ديموف "  قام بالاستحمام بالماء الساخن وهذا أدي إلي إصابته بتجلط دموي في جسده وتم نقلة إلي المستشفى وخلال 12 ساعة توقف قبلة 10 مرات وتوقع الأطباء انه سيموت ولكنة عاد للحياة .

وتابع انه بعد استقرار حالته ادخل ديموف في غيبوبة صناعية ثم أفاق منها سليما معافي  .
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