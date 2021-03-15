شاهد| شاب روسي يتوفى 10 مرات في ليلة واحدة

عرضت قناه الحدث العربية فيديو لشاب روسي توفي 10 مرات في ليلة واحدة وهي حادثة نادرة وغريبة سببها " حمام ساخن".





وأضاف الفيديو أن الشاب الروسي توفي سريريا 10 مرات وعاد للحياة وهو " أنطون ديموف " وعمرة30 عام ومصاب بفيروس كورونا .





وأوضح الفيديو إن " أنطون ديموف " قام بالاستحمام بالماء الساخن وهذا أدي إلي إصابته بتجلط دموي في جسده وتم نقلة إلي المستشفى وخلال 12 ساعة توقف قبلة 10 مرات وتوقع الأطباء انه سيموت ولكنة عاد للحياة .





وتابع انه بعد استقرار حالته ادخل ديموف في غيبوبة صناعية ثم أفاق منها سليما معافي .