



مكونات الكيكة الاسفنجية:

كوب دقيق

كوب سكر

٦ بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

٣ ملعقة كبيرة كاكاو





طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية:

- افصلي الصفار عن البياض واخفقي صفار البيض مع نصف كوب من السكر والفانيليا حتى يصبح القوام لونه فاتح

- اخفقي باقي السكر مع رشة ملح والبياض حتى يصبح بقوام المارينج

- اخلطي الدقيق مع رشة الملح والكاكاو في حالة الرغبة فى نكهة الشيكولاتة ويضاف إلى خليط الصفار

- ضيفي الخليط إلى المارينج ويقلب من اسفل إلى أعلى ثم يرفع الخليط

في قالب الفرن

- يخبز على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ دقيقة ثم ترفع وتترك لترتاح





طريقة تحضير تورتة الآيس كريم:

- قطعي الكيك ٣ دوائر بالعرض بسكين حاد

- احضري صينية سهلة الفتح من الجوانب وضعي أول طبقة من الكيك الأسفنجي

- ضعي طبقة سميكة من آيس كريم الفراولة

- غطيه بطبقة اخرى من الكيك ثم ادخليها الفريزر حتى تتجمد

- غطيه بطبقة اخرى من آيس كريم الفانيليا ثم ضعي طبقة ثالثة من الكيك وادخليها الفريزر حتى تتجمد

- اخرجيها وضعي على الوجه الكريم شانتيه وزيّنيها بصوص الشوكولاتة ووردات الكريم شانتيه

قدمت الشيف سالى فواد؛ عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية.