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طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:32 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الشيف سالى فواد؛ عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية.

مكونات الكيكة الاسفنجية:
كوب دقيق 
كوب سكر 
٦ بيضات 
ملعقة صغيرة فانيليا 
رشة ملح 
٣ ملعقة كبيرة كاكاو 

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية:
- افصلي الصفار عن البياض واخفقي صفار البيض مع نصف كوب من السكر والفانيليا حتى يصبح القوام لونه فاتح
- اخفقي باقي السكر مع رشة ملح والبياض حتى يصبح بقوام المارينج
- اخلطي الدقيق مع رشة الملح والكاكاو في حالة الرغبة فى نكهة الشيكولاتة ويضاف إلى خليط الصفار
- ضيفي الخليط إلى المارينج ويقلب من اسفل إلى أعلى ثم يرفع الخليط
في قالب الفرن
- يخبز على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٠ دقيقة ثم ترفع وتترك لترتاح

طريقة تحضير تورتة الآيس كريم:
- قطعي الكيك ٣ دوائر بالعرض بسكين حاد
- احضري صينية سهلة الفتح من الجوانب وضعي أول طبقة من الكيك الأسفنجي
- ضعي طبقة سميكة من آيس كريم الفراولة
- غطيه بطبقة اخرى من الكيك ثم ادخليها الفريزر حتى تتجمد
- غطيه بطبقة اخرى من آيس كريم الفانيليا ثم ضعي طبقة ثالثة من الكيك وادخليها الفريزر حتى تتجمد 
- اخرجيها وضعي على الوجه الكريم شانتيه وزيّنيها بصوص الشوكولاتة ووردات الكريم شانتيه
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