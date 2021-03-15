يسرا اللوزي وأحمد خالد صالح في الجامعة الأمريكية.. 5 أبريل

قالت رحاب الدمياطي المتحدث الرسمي باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن هناك ندوة بالجامعة سيتم انعقادها يوم 5 من شهر أبريل القادم بعنوان "جامعتي الامنة" وسيشارك فيه العديد من الطلاب وخريجي الجامعة من الممثلين وغيرهم.





وأوضحت الدمياطي خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هذه الندوة ستكون عن التحرش الجنسي، وكيفية الحفاظ على الحرم الجامعي منه، وذلك بحضور عدد من الممثلين من خريجي الجامعة الممثلة يسرا اللوزي والفنان أحمد خالد صالح، حيث أنه سيتم انعقاده بأعداد محددة وسط إجراءات احترازية مشددة.





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وأضافت "الدمياطي" أن هناك العديد من الجامعات المصرية المشاركة في الندوة مثل جامعة القاهرة، والعديد من الجامعات الأجنبية أيضا إضافة إلى حضور اتحاد الطلاب بالجامعة والطلاب والخريجين.





وأشارت إلى أن هذا النشاط يعد من أهم الأنشطة التي يتم إطلاقها هذه الفترة، لمواجهة ظاهرة التحرش ومناقشة سبل منعها، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه والتوعية بكيفية مواجهته.





وكانت المتحدث الرسمي باسم الجامعة الأمريكية أوضحت أن الجامعة تقتصر خلال هذه الفترة على الأنشطة الفردية التي لا يوجد بها تجمعات مثل الأنشطة الثقافية الفردية وكذلك المسرحيات.