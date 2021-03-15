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أخبار البلد

هاشتاج كمل ياسيسي وإحنا معاك يزلزل تويتر .. والمصريون: بكره أحلى

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى هاشتاج كمل ياسيسي واحنا معاك، لـيعبروا من خلاله عن حبهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى. 


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :
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