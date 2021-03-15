هاشتاج كمل ياسيسي وإحنا معاك يزلزل تويتر .. والمصريون: بكره أحلى

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى هاشتاج كمل ياسيسي واحنا معاك، لـيعبروا من خلاله عن حبهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :
#كمل_يا_سيسي_واحنا_معاك— صفوت عادل (@h29740288) March 15, 2021
روح ياريس ربا يجعلك في كل خطوة سلامه 🤲 pic.twitter.com/HR3ncuZEkN
من العشوائيه الى التحضر .....نبنى جيل يصنع المستقبل #كمل_يا_سيسي_واحنا_معاك pic.twitter.com/dJvPs2PP3J— Mohamed shalaan (@Moh_abuelnaaga) March 15, 2021
#بحبك_يا_سيسى#كمل_يا_سيسي_واحنا_معاك pic.twitter.com/iPjLBPwOjh— حبيبه محمد (@fnvOIGiWnKhmeSg) March 15, 2021
#كمل_يا_سيسي_واحنا_معاك لك منا كل الاحترام والشكر والتقدير علي مجهودك وحسن قيادتك واختياراتك للمسئولين للنهوض بمصر والتغيير للأفضل في كافة المجالات— Hatem Elkluobi (@hatem_elkluobi) March 15, 2021
عاصمة مصر الحديثه ...بسواعد ابنائها...لا للخبرات الأجنبية....بيد ولادك يامصر ....#كمل_يا_سيسي_واحنا_معاك pic.twitter.com/X1mMyqHqPU— Mohamed shalaan (@Moh_abuelnaaga) March 15, 2021
الموضوع مش طريق بيتعمل ...الموضوع وراه مدن جديدة جاية لسه كتير ولكن نمهد الطريق لتحقيق الامل ....مصر بكره احلى ❤🇪🇬❤#كمل_يا_سيسي_واحنا_معاك pic.twitter.com/h6zpuR1SWM— Mohamed shalaan (@Moh_abuelnaaga) March 15, 2021