هاشتاج كمل ياسيسي وإحنا معاك يزلزل تويتر .. والمصريون: بكره أحلى









وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :

#كمل_يا_سيسي_واحنا_معاك

روح ياريس ربا يجعلك في كل خطوة سلامه 🤲 pic.twitter.com/HR3ncuZEkN — صفوت عادل (@h29740288) March 15, 2021

من العشوائيه الى التحضر .....نبنى جيل يصنع المستقبل #كمل_يا_سيسي_واحنا_معاك pic.twitter.com/dJvPs2PP3J — Mohamed shalaan (@Moh_abuelnaaga) March 15, 2021

#كمل_يا_سيسي_واحنا_معاك لك منا كل الاحترام والشكر والتقدير علي مجهودك وحسن قيادتك واختياراتك للمسئولين للنهوض بمصر والتغيير للأفضل في كافة المجالات — Hatem Elkluobi (@hatem_elkluobi) March 15, 2021

عاصمة مصر الحديثه ...بسواعد ابنائها...لا للخبرات الأجنبية....بيد ولادك يامصر ....#كمل_يا_سيسي_واحنا_معاك pic.twitter.com/X1mMyqHqPU — Mohamed shalaan (@Moh_abuelnaaga) March 15, 2021

الموضوع مش طريق بيتعمل ...الموضوع وراه مدن جديدة جاية لسه كتير ولكن نمهد الطريق لتحقيق الامل ....مصر بكره احلى ❤🇪🇬❤#كمل_يا_سيسي_واحنا_معاك pic.twitter.com/h6zpuR1SWM — Mohamed shalaan (@Moh_abuelnaaga) March 15, 2021

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى هاشتاج كمل ياسيسي واحنا معاك، لـيعبروا من خلاله عن حبهم ودعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.