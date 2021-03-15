وزارة الشباب تنظم يوما توظيفيا لحملة جميع المؤهلات بمركز شباب منوف





يأتي الملتقي في إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة للمساهمة في حل مشكلة البطالة لدى الشباب وترحيبها الدائم بالتعاون مع مختلف الجهات لمواجهة مشكلة البطالة، من خلال تنظيم ملتقيات للتوظيف بجميع محافظات الجمهورية.











وتوفر الوزارة فرص للعمل بإحدي شركتي (المصرية للبيض المبستر EBEC ويونيفود Unifood) وهي من شركات القطاع الغذائي بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتشمل الوظائف المطلوبة مهندسي وفنيي كهرباء، مهندسي وفنيي ميكانيكا، مهندسين زراعيين، أمناء مخازن، عمال إنتاج وغيرها من الفرص للعمل بالقطاع الصناعي الخاص بمحافظة المنوفية، كما تقدم فرصة للحصول على تدريب فني تخصصي للمقبولين بالوظائف المتاحة.











وتعلن الشركة المصرية للبيض المبستر EBEC توفير عدة وظائف شاغرة وهي “عمال إنتاج، مسئولين لمراقبين الكاميرات والامن، مسئول مخزن قطع غيار، عامل مخزن، أفراد أمن اداري، افراد امن صناعي، فني كهرباء، فني ميكانيكا، وقد حددت الشركة المصرية عدة شروط للالتحاق بالعمل بتلك الوظائف وهي (18 -35) عاما، أن تكون عدد سنوات الخبرة من (0-3) سنوات، والعمل ذكور فقط، وأن يجيد القراءة والكتابة -مؤهل متوسط وأن يكون الحضور بصورة البطاقة الشخصية مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية يوم المقابلة.











في السياق ذاته، تعلن شركة يونيفود Unifood عن توفير عدة وظائف شاغرة منها "مهندس كهرباء -سنوات الخبرة من 3: 5 سنوات، من 25الى 30 عاما"، ومهندس ميكانيكا -سنوات الخبرة من 3: 5 سنوات -من 25الى 30 عاما، فني كهرباء -سنوات الخبرة من 1: 3 سنوات، فني ميكانيكا -سنوات الخبرة من 1: 3 سنوات، أمين مخزن، فني تبريد، مهندس تبريد أمونيا، مهندس زراعي، سباك، لحام أرجون، أفراد أمن، عمال، سائق ونش شوكة، عمال نظافة، ذكور فقط.