تعرف على فوائد خل التفاح

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ الفوائد الصحية لتناول خل التفاح.
خل التفاح ضروري وجوده في المطبخ والبيت
فوائد خل التفاح الصحية عديدة ومتنوعة، من أبرزها الآتي:
1- مضاد حيوي طبيعي طارد و قاتل للطفيليات.
له دورًا أثبتته الأبحاث في تهدئة تقلصات الأمعاء بسبب احتواء التفاح على البكتين (Pectin).
2- يمنع عسر الهضم
بإضافة معلقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب ماء وشربه قبل الطعام بنصف ساعة.
3- يزيل انسداد الأنف ويشفي التهاب الحلق
لعلاج انسداد الأنف وشفاء الحلق من الالتهاب ينصح بمزج ملعقة من خل التفاح بالماء وسترى الفرق.
4- علاج الإرهاق
أضف إلى كوب الماء ملعقة من خل التفاح، فخل التفاح يحتوي على البوتاسيوم والإنزيمات التي قد تخفف الشعور بالتعب وبشكل سريع.
5- يساعدك على تقليل الحرقة
معلقة من خل التفاح كل يوم صباحا أو مخففة في نصف كوب ماء دافئ ..ليساعد علي حرق الدهون ف جسمك .. لكن أصحاب المعدة الحساساة يفضل عدم استخدامه ف الصباح .
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