تعرف على فوائد خل التفاح

خل التفاح ضروري وجوده في المطبخ والبيت





فوائد خل التفاح الصحية عديدة ومتنوعة، من أبرزها الآتي:





1- مضاد حيوي طبيعي طارد و قاتل للطفيليات.





له دورًا أثبتته الأبحاث في تهدئة تقلصات الأمعاء بسبب احتواء التفاح على البكتين (Pectin).





2- يمنع عسر الهضم

بإضافة معلقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب ماء وشربه قبل الطعام بنصف ساعة.





3- يزيل انسداد الأنف ويشفي التهاب الحلق

لعلاج انسداد الأنف وشفاء الحلق من الالتهاب ينصح بمزج ملعقة من خل التفاح بالماء وسترى الفرق.





4- علاج الإرهاق

أضف إلى كوب الماء ملعقة من خل التفاح، فخل التفاح يحتوي على البوتاسيوم والإنزيمات التي قد تخفف الشعور بالتعب وبشكل سريع.





5- يساعدك على تقليل الحرقة

معلقة من خل التفاح كل يوم صباحا أو مخففة في نصف كوب ماء دافئ ..ليساعد علي حرق الدهون ف جسمك .. لكن أصحاب المعدة الحساساة يفضل عدم استخدامه ف الصباح .





تبيض الأسنان

جيد لصحة الشعر والبشرة

يساعد على فقدان الوزن

يساعد على التخلص من السموم



