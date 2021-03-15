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تعليم

آداب عين شمس تستضيف وفدا من قطاع العلاقات الدولية والتعاون الدولي بالجامعة

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:03 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
استقبل الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتورة شيرين مظلوم، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان كامل، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا الديدي، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء مجلس الكلية اليوم، وفدا أكاديميا من مركز التعاون الدولى بالجامعة.

وكان على رأس الوفد الأكاديمي ا.د شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديرة قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، وبرفقتها عدد من رؤساء الإدارات بالقطاع منهم ا.د ريم الكباريتى مديرة رابطة خريجى جامعة عين شمس، ا.د شرويت الأحمدى مديرة إدارة الوافدين، ا.د أحمد البنا مدير إدارة التصنيف بالجامعة. 


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وتهدف هذه الزيارة إلى الاجتماع بقيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها للتعريف برؤية وأهداف وأنشطة القطاع وكذلك الخدمات العلمية المختلفة التي يقدمها ،بالإضافة إلى التعريف بالصفحة الرسمية والرابط الرسمي للقطاع على موقع الجامعة المترجم إلى الإنجليزية . 

وقد تناول اللقاء مناقشة سبل تشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية علي نشر أبحاثهم دوليا في مجلات علمية عالمية ذات معامل تأثير مرتفع ، مما سينعكس علي التصنيف الخاص بجامعة عين شمس عالميا، باعتبار النشر الدولي والبحث العلمى احد أهم الأسس التى يتم تقييم الجامعات بناء عليهما.

وتعد كلية الآداب من الكليات المستهدفة للمساهمة في رفع تصنيف الجامعة العالمي نظرا لتضمنها ١٦ تخصصا مختلفا من تخصصات العلوم الأدبية والتي تحقق التنوع والتعدد في الأبحاث.

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