خبير عن توجيهات الرئيس بزيادة المرتبات: لإعانة المواطنين على مواجهة عبء المعيشة بسبب كورونا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي 37 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وذلك خلال إجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم الإثنين.



وحول الأمر قال الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن توجيهات القيادة السياسية جاءت لاعانة المواطنين علي مواجهة عبء المعيشة التي سببه وباء كورونا علي الاسواق الدولية والاقليمية والناشئة أيضا.





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وأوضح "أبوزيد" في تصريحات له لـ"صدي البلد"، أن تلك الاجراءات تتوافق أيضا مع توجهات المرحلة الراهنة بتقليل الأعباء التضخمية التي خلفتها موجة وباء كورونا الحالية؛ واعانة فئات المجتمع علي مواجهة أعباء الحياة.





وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلي أن تلك الحزم التحفيزية تعكس نية الدولة والقيادات بصورة كبيرة علي تحسين الأجور ورواتب العاملين بالدولة لمواجهة الأعباء التضخمية وارتفاع الاسعار وتحسين مستوى المعيشة.





وووجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه و زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.





وأيضا ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه ، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة