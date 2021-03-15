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فن

مش بصباص .. داليا مصطفى تروي قصتها مع شريف سلامة .. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:38 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
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خالد صواف

تحدثت الفنانة داليا مصطفى خلال لقائها مع موقع "صدى البلد " عن كواليس حياتها مع زوجها الفنان شريف سلامة.


وقالت:" أول لما بندخل البيت بننسي أننا ممثلين وكل المشاكل اللي حصلت بداخل اللوكيشن بنحاول منتكلمش فيها في البيت .. بخلص شغلي وبرجع أم وزوجة".


أضافت " احيانا في أدوار بتطغى على الفنان ولكن ذلك لم يحدث معي الا مرة واحدة وكانت في  مسلسل" البيت الكبير" كنت عصبية جدا علشان طبيعة الدور كانت كدة .


اختتمت:" بداية الحب  بيني وبين شريف بدأت في العام الثاني أثناء دراستنا حيث كنا زملاء مع بعض في المعهد ومكنش في اي علاقة هو كان من أقرب الناس ليا وكانت صداقة عادية والموضوع اتقلب لحب .. أنا حبيته علشان محترم مش بصباص ".
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