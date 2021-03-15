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أخبار العالم

تونس.. الغنوشي: الرئيس قيس سعيد لم يرد على طلبي لقاءه

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:21 م
راشد الغنوشي زعيم
راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة
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قسم الخارجي
قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة - ذراع الإخوان في تونس - إنه لم يتلق ردا من الرئيس قيس سعيد بقبول لقائه أو رفضه.


وقال الغنوشي في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" المحلية، إن الحوار مازال مفتوحا ويمكن أن يظل مفتوحا، مضيفا أن ثورة تونس كانت سلمية وينبغي أن تستمر كذلك وبالتالي لا يوجد طريق لحل المشاكل إلا بالحوار. 


وبشأن المبادرة التي دعا من خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تجميع الفرقاء لحل أزمة التعديل الحكومي، أوضح الغنوشي "لم أتلق ردا لا بالإيجاب ولا حتى بالرفض ولكن باب الحوار مازال مفتوحا وينبغي أن يظل مفتوحا باستمرار".
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