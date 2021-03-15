تونس.. الغنوشي: الرئيس قيس سعيد لم يرد على طلبي لقاءه

قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة - ذراع الإخوان في تونس - إنه لم يتلق ردا من الرئيس قيس سعيد بقبول لقائه أو رفضه.









وقال الغنوشي في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" المحلية، إن الحوار مازال مفتوحا ويمكن أن يظل مفتوحا، مضيفا أن ثورة تونس كانت سلمية وينبغي أن تستمر كذلك وبالتالي لا يوجد طريق لحل المشاكل إلا بالحوار.







