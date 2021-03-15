انتكاسة كبرى في أوروبا بسبب أزمة لقاح أسترازينيكا .. ماذا يحدث؟

أفادت وكالة "رويترز" البريطانية بأن المخاوف من التقارير التي ربطت بين الإصابة بالجلطات وجرعات لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، والذي أنتجته جامعة أكسفورد البريطانية، أبطأ خطة الاتحاد الأوروبي للتلقيح، وهو ما سيؤثر على تعافي الاقصادات المتداعية بسبب الوباء.





وذكرت "رويترز" أن مسيرة التلقيح في أوروبا تشهد انتكاسة ورد فعل سلبي، وأن طريق خروج الاتحاد الأوروبي من إغلاق كورونا بات محفوفًا بالمزيد من المخاطر.





وأوقفت أيرلندا والنمسا والدنمارك والنرويج استخدام لقاح كورونا التابع لشركة أسترازينيكا وسط مخاوف من أن تتسبب الجرعات في تكون جلطات دموية.





وتقول أسترازينيكا إنه لا يوجد دليل يربط اللقاح بمخاطر الإصابة بجلطات. لكن الضجة قد تؤخر هدف أوروبا بتلقيح 70٪ من سكانها بحلول الصيف. حتى الآن ، قام الاتحاد الأوروبي بتلقيح 11٪ فقط.





كان العديد من المواطنين الأوروبيين قلقين بالفعل بشأن اللقاح البريطاني، الخطر الآن هو أنه حتى لو ثبت أن المخاوف الأخيرة لا أساس لها من الصحة ، فلن يرغب الكثير من الناس في استخدامه، بحسب وصف رويترز.





وأشارت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تلقيح حوالي 350 مليون مواطن لبلوغ هدفه، لكن الاتحاد توقع في السابق أن شركتي فايزر ومودرنا ستوفران جرعات كافية فقط لتحصين 250 مليون شخص بحلول نهاية سبتمبر، وهذا يعني أن بروكسل ستحتاج إلى الموافقة بسرعة وتوزيع لقاحات مرشحة أخرى، مثل جونسون آند جونسون، إذا كان ذلك لتجنب الإغلاق الممتد إلى أشهر الشتاء، عندما تنتشر العدوى مجددًا.