إزالات فى المهد بجنوب الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وقد أسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بمنطقة حاجر المساوية التابع لقرية النمسا علي مساحة ١٧٥م عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض ومونة الأسمنت بارتفاعات مختلفة مقام على ارض أملاك دولة دون سند من القانون.
وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بالكيمان بإزالة حالة مخالفة في المهد بمنطقة جزيرة الكيمان على مساحة ٣٥٠ متر بحوض جزيرة عطية ٢٧ زمام الكيمان عبارة عن بناء بالطوب الأبيض مقام على أرض زراعية دون سند من القانون وتم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.
ومن جانبه، شدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد.