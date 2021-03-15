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محافظات

إزالات فى المهد بجنوب الأقصر.. صور

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:23 م
ازالات فى المهد بجنوب
ازالات فى المهد بجنوب الاقصر
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شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وقد أسفرت الحملة عن إزالة حالة  مخالفة بمنطقة حاجر المساوية التابع لقرية النمسا علي مساحة ١٧٥م عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض ومونة الأسمنت بارتفاعات مختلفة مقام على ارض أملاك دولة دون سند من القانون.

وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة. 

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية بالكيمان بإزالة حالة مخالفة في المهد  بمنطقة جزيرة الكيمان  على مساحة ٣٥٠ متر بحوض جزيرة عطية ٢٧ زمام الكيمان عبارة عن بناء بالطوب الأبيض مقام على  أرض زراعية دون سند من القانون وتم ازالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة. 

ومن جانبه، شدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، لرصد اي تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ياتى ذلك في  إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،  لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم  لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد. 

إزالات فى المهد بجنوب الأقصر.. صور
إزالات فى المهد بجنوب الأقصر.. صور
إزالات فى المهد بجنوب الأقصر.. صور
إزالات فى المهد بجنوب الأقصر.. صور
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