محافظ الأقصر يتفقد مستشفى القرنة العام .. شاهد

توجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر صباح اليوم الاثنين بمرافقة الدكتور امير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية على رأس وفد من وزارة الصحة الى مستشفى القرنة العام .





وذلك للاستماع الى شكاوى المواطنين وتحديد الاحتياجات الصحية للمركز وذلك عقب شكاوى الاهالى اهالى من نقص الخدمات الصحية بالمركز.





ورافقهما كل من محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الاقصر والدكتور اسماعيل العربى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر والدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالاقصر و المهندس اسعد مصطفى مدير مديرية الطرق بالمحافظة ومستشار المحافظ للمشروعات .





ومن جانبه وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر وكيل وزارة الصحة بدعم مستشفى القرنة العام وتزويدها بالاجهزة والمستلزمات والادوية اللازمة لضمان تقديم خدمات صحية لائقة ، كما توجه بالشكر للطباء وكافة الاطقم الطبية لتفانيهم فى اداء دورهم ،مؤكدا على ضرورة الالتزام بورديات العمل لضمان توافر الخدمات الصحية على مدار الساعة .





واوضح دكتور امير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية انه خلال اسبوع سيتم التشغيل التدريجى لخدمات مركز طب القرنة من خلال ورديات عمل صباحية ومسائية لاستقبال الحالات بشكل دورى .





وأيضًا يجرى تنفيذ برامج تدريبية لكافة العاملين من الاطقم الطبية بمركز طب القرنة لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة ، مع التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف تخصص لخدمة المركز.





واستكمل محافظ الأقصر جولته بمتابعة سير اعمال مشروعات رصف عدد من طرق مدينة القرنة ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2020/ 2021والتى تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات وهى طرق (السيدة زينب) بطول 1.600 متر مزدوج و (المستثمر) بطول 1.500متر مزدوج ، و (محمد فريد) بطول 500 متر مزدوج، و (الشرطة) بطول 500 متر مزدوج .





وأيضًا تفقد ألهم مشروع رصف طريق قرية الأرامل بطول 1.300متر ضمن مشروعات جهاز تنمية المشروعات والممول من الاتحاد الاوروبى.





كما تفقد محافظ الاقصر اعمال مشروعات الصرف الصحي بمدينة القرنة حيث تابع اعمال الصرف الصحي بخطى الطرد والانحدار والتى يجرى بها اعمال الاختبارات قطر 1000ملى ، مشددًا على التأكد من سلامة الأعمال تجنبًا لوقوع اى اضرار بعد التشغيل.



