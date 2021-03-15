الجامعة الأمريكية بالقاهرة توضح نظام الحضور بفصل الربيع

قالت رحاب الدمياطي المتحدث باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن فصل الربيع بالجامعة يقام بطريقة التعليم "الهجين" على عكس الشهر الماصي والذي تم إجراؤه كاملا بنظام "الأونلاين" من خلال المنصة الإلكترونية.





وأضافت "الدمياطي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هناك العديد من المقررات التي التي يتلقاها الطلاب "أونلاين" والبعض الآخر يتم طرحها للطلاب حضوريا في مقر الجامعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة، حيث يتم الكشف على درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم مقر الجامعة ومنع التجمعات بينهم.





وأوضحت، أنه يتم تقسيم الطلاب عند الحضور بمقر الجامعة على مجموعات منعا للتجمعات والتكدسات بينهم داخل قاعات الحضور ومراعاة للتباعد الاجتماعي، ولفتت إلى أنه بالنسبة للمقررات التي يتلقاها الطلاب حضوريا في مقر الجامعة، فإنه يتم إجراء الامتحانات الخاصة بها حضوريا بمقر الجامعة سواء "الميد تيرم" أو نهاية الفصل.





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وأكدت على أن الجامعة تراعي جميع التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة ، كما أنه لا يوجد أعداد كبيرة بالنسبة للأجزاء التي يتم طرحها حضوريا ، ولا يتم السماح لأي طالب بالدخول للحرم الجامعي دون ارتداء الكمامة ، ووجود فحص لكل طالب قبل الدخول للجامعة ، وقياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية.





وأشارت المتحدث باسم الجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أن هناك حالة ترقب للظروف الصحية التي نشهدها ، حيث أنه في حال حدوث أي ظروف صحية طارئة ، يتم الرجوع للتعلم الاليكتروني ، فصحة الطلاب تأتي في المقام الأول .