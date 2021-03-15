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منوعات

خبير تسويق يكشف طرق زيادة التفاعل على السوشيال ميديا

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:38 م
صدى البلد
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وجه خبير التسويق  فراس الخطيب نصائح لزيادة التفاعل على أي صفحة على "فيسبوك"، أو منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.
وكانت أولى النصائح هي   "الحوار ". 
 
وقال فراس إن الجمهور يحب التحاور والتجاوب بالإضافة إلى الاقتراحات فهي أيضا مهمة للغاية لأن الجمهور يحب أن  يسمع الكلام".

وكشف أن هناك عنصرا هاما جدا لزيادة التفاعل وهو إجراء مسابقة والإعلان عن جائزة بأسلوب مبهج ودعوة مناسبة للمشاركة من الطرق الفعالة لرفع مستويات المشاركة على الفور على وسائل التواصل الاجتماعي. 

والهدف هو إثارة الرغبة في المشاركة من خلال توجيه المستخدمين من أجل الدخول للفوز بالجائزة. على سبيل المثال، يمكنك توجيه المستخدمين إلى ذكر أصدقائهم والإشارة إليهم في التعليقات، ومشاركة المنشور على صفحاتهم الشخصية، وأخيرًا تشجيع مستخدمي السوشيال ميديا على متابعة صفحتك، والتي تتيح لهم البقاء على اتصال بعلامتك التجارية وعرض المحتوى الذي تنشره في المستقبل .

السبب في نجاح المسابقات هو أن المشاركين مهتمون بشكل واضح بالمنتج أو الخدمة المقدمة، وهم على الأرجح في وضع يسمح لهم بالاستفادة منها.


ويعد المهندس فراس الخطيب  أحد رواد تطوير حسابات المشاهير العرب وإدارتها على جميع الأصعدة  محل ثقة  للعديد من المشاهير العرب في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي .
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