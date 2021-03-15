هدى بدران: قانون الأحوال الشخصية الجديد به عوار.. وتكشف عن أول تحرك ضده

قالت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر الدكتورة هدى بدران، إن قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب يفتقد إلى روح القانون، حيث أن القانون لا توجد به مقدمة تعبر عن توجهاته الخاصة ولهذا فهو بعيد كل البعد عن الواقع الحاضر.





وأضافت "بدران" في تصريحات لـ "صدى البلد"، هذا القانون يعود إلى العصور القديمة ولا يعبر عن عصرنا الحالي فهو يقول إن الرجل هو المسؤول عن كل شئ في الأسرة، متسائلة هل توجد أسرة لا تعولها امرأة؟، متابعة: لا أظن أن هذا القانون سوف يمر مرور الكرام، ولا بد من حدوث حوار مجتمعي لوضع قانون للأحوال الشخصية يوافق جميع الأفراد ولا يأتي على حق المرأة وحريتها.





وتابعت: نحن نقول الآن أن الأسرة شيء مهم في المجتمع المصري وهناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتمكين المرأة في مختلف أجهزة الدولة، فكيف يخرج هذا القانون الآن ويكون عكس توجه الدولة؟، معقبة: "عشان كده القانون ده لا يرى ولا يعبر عن الواقع الحاضر".





وأكملت: قانون الأحوال الشخصية القديم والجديد هما فلسفة واحدة ولا يوجد تجديد في توجههما، ولكن هناك اختلاف بينهما في إضافة بعض القوانين وهذه أيضا لا يوجد تغير في فلسفتها ورؤيتها، ولفتت إلى أن هذه القوانين لم تقم بعلاج المشاكل الأسرية التي نشاهدها في المحاكم بشكل مستمر بل تتسبب في تفاقمها وإطالتها في المحاكم.





ونوهت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر إلى أن هناك اجتماع سوف يعقد الخميس في الاتحاد بـ حضور 20 نائبة من البرلمان وسيتم مناقشة هذا القانون وسوف يٌصدر بيانا يوضح موقف الاتحاد الرافض لهذه القوانين.





وكان قد وافق مجلس الوزراء بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.