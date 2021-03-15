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فن

فنانة شهيرة تتهم طليقها بتسريب فيديوهات لها

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:16 م
بشرى عقبى
بشرى عقبى
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أحمد إبراهيم
تصدرت الفنانة الجزائرية بشرى عقبي المشهد من جديد بعد غياب عن الفن لمدة عشر سنوات وذلك بعد تسريب فيديو لها مع شخص مجهول.
 

وظهرت "بشرى" فى الفيديو مع أحد الاشخاص المجهولين وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسع خاصة أن الفيديو لم يظهر سوى صوت هذا الشخص فقط.  


وكشف المخرج محمد شرشال أحد المقربين من الفنانة بشرى عن تواصله معها عقب تسريب الفيديو وقالت له إن احتمالية تسريب الفيديو من جانب طليقها. 


وبحسب ما نشره "شرشال"، كشفت بشرى أن زوجها السابق سرب الفيديوهات وأخفى ملامحه، بعد خسارة معركته القضائية ضدها، وأنه فعل ذلك بدافع الانتقام منها، موضحة أن الفيديوهات انقلبت ضده بعد تضامن الجمهور معها.


وعقب انتشار الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي ومنصات عرض المقاطع المصورة المختلفة على مستوى الجزائر، عبر العديد من الفنانين والممثلين والإعلاميين عن تضامنهم الكبير مع الفنانة عقبي.
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