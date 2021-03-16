جامعة حلوان تنظم ويبنيار عن المدرسة العراقية للموسيقى..ونجم: نعمل على تحسين الزوق العام للمجتمع

الأشكال والقوالب الآلية لآلة العود فى المدرسة العراقية.. ويبينار بموسيقية حلوان

جامعة حلوان : نعمل على تحسين الذوق العام للمجتمع

رئيس جامعة حلوان : المؤتمرات العلمية تساهم فى تحسين مهارات الفرد





تنظم جامعة حلوان العديد من المؤتمرات والويبنيارت العلمية بكافة الكليات لتحسين مهارات الفرد و تثقيف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس و التطوير والعمل على ارتقاء المجتمع .





ونظمت لجنة العلاقات الثقافية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ويبينار عن الموسيقى تحت عنوان " الأشكال والقوالب الالية لآلة العود فى المدرسة العراقية " .





وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، بأهمية تلك الوبينيارات و المؤتمرات العلمية خاصة فى مجال الموسيقى حيث تتعدد فوائد الموسيقى التي تنعكس بشكل إيجابي على الصحة والنفس وتمنح الإنسان نشاطًا روحيًا وجسديًا يجعله قادرًا على تأدية أعماله اليومية بكفاءة عالية، كما تساهم في تحسين المهارات اللفظية والبصرية، وترتقى بالذوق العام فى المجتمع.





وأوضحت الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الويبينارت تناقش موضوعات علمية مهمة جدا بطريقة شيقة وجذابة تلاقى قبولا من العديد من الباحثين من داخل وخارج مصر.





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و حاضر فى الويبنار العازف الدكتور على نجم مشارى رئيس قسم الموسيقى بكلية الفنون الجميلة بجامعة البصرة.













وتطرق الويبينار إلى التعرف على المدرسة العراقية الحديثة في العزف على آلة العود، و الأشكال و القوالب الآلية لالة العود في هذه المدرسة حيث تحظى باهتمام المتذوقين من مختلف أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلي اعتماد تلك المدرسة في أغلب الأحيان على الأداء الفردي على آلة العود مما يجعل عازفي هذه المدرسة يحاولون دائمًا الوصول لأفضل مهارات تكنيكية وأوضاع مختلفة تكون دائمًا محط أنظار الجميع.





و تناول الويبينار إبراز التقنيات المستخدمة في المدرسة العراقية لدي أشهر رواد عازفيها ‏وعرض لبعض النماذج الموسيقية وكذلك تم عرض مرتفعات مباشرة من خلال إبراز التقنيات المستخدمة في المدرسة العراقية وبعض الشرح للمؤلفات الموسيقية كذلك تم التطرق إلى نبذة مختصرة عن تاريخ آلة العود في العراق، ونشأة المعهد الموسيقي في بغداد سنة 1932 وكذلك تطرقت المحاضرة إلي ابرز محاور المؤتمر الموسيقي الأول الذي انعقد في القاهرة سنة 1932 ‏وما آل إليه هذا المؤتمر من وضع حجر الأساس للموسيقى العربية من خلال استخدام القوالب العربية والإيقاعات العربية والمقامات العربية في المؤلفات الموسيقية الانفرادية والجماعية.









وكان الويبينار تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، و الدكتورة شيرين عبد اللطيف وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.

