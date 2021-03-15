وزير الرى يستقبل "ماناوا بيتر" وزير الموارد المائية والرى بجنوب السودان

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان والذي يزور القاهرة حاليًا، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في الفترة القادمة.





وأعرب الدكتور عبد العاطي عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سوداني ، مشيرًا إلى العلاقات الوطيدة التى تربط البلدين الشقيقين.





من جانبه أعرب "ماناوا" عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة مصر ، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.





الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يعد الثاني خلال هذا الاسبوع حيث التقى الدكتور عبد العاطى و"ماناوا" على هامش مؤتمر بغداد الدولي للمياه لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين الشقيقين.





واصطحب الدكتور عبد العاطى، السيد ماناوا لافتتاح المعرض السنوي لزهور الربيع والذي أقامته وزارة الموارد المائية والرى بحديقة عفلة بالقناطر الخيرية.





وصرح الدكتور عبد العاطى بأن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني دولة جنوب السودان ، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.





وأوضح أن الوزارة قامت بإنشاء عدد (6) آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان ، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان ، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.





وفى مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، تم الانتهاء من إنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيًا ، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال فى المسافة من مدينة "واو" وحتى مدينة بنتيو وصولًا إلى بحيرة "نو" والتى ستسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية ، بالإضافة لحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.



