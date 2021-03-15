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أخبار العالم

ألمانيا: نتوقع قرارا منظما للاتحاد الأوروبي بشأن لقاح أسترازينيكا في غضون أسبوع

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:25 م
لقاح استرازينكا
لقاح استرازينكا
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على صالح
قال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الإثنين، إنه يتوقع قرارا منظما للاتحاد الأوروبي بشأن استخدام لقاح فيروس كورونا أسترازينيكا في غضون أسبوع.

وبناءً على توصية حالية من معهد Paul Ehrlich ، تعلق الحكومة الفيدرالية الألمانية استخدام لقاح استرازينيكا كإجراء احترازي، وقال سبان في مؤتمر صحفي إن "السبب هو تقارير جديدة عن تجلط في الوريد الدماغي تزامن مع لقاح استرازينيكا".

وأشار إلى أن وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) ستقرر المزيد من استخدام اللقاح، ولن يتم تطبيق استخدام لقاح استرازينيكا، الذي يتطلب جرعتين، على أولئك الذين تلقوا بالفعل اللقطة الأولى. 


وفقًا للوزير الألماني، إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارًا إيجابيًا، "سيكون من الممكن اللحاق بالركب".

وشدد سبان على أن القرار اتخذ كإجراء احترازي ولم يكن قرارًا سياسيًا.

وقال "نحن نتفهم العواقب، لم يكن هذا القرار سهلًا بالنسبة لنا، لكن الأمر واضح بالنسبة لي: هذا قرار مهني، وليس قرارًا سياسيًا".

وبحسبه فإن السلطات الألمانية اتخذت مثل هذه الخطوة حتى يحظى اللقاح بثقة المواطنين والتأكيد على أن فوائده تفوق المخاطر. "

وأضاف "نحن نعلق استخدام اللقاح للاختبار ونتائج الفحص مفتوحة؛ لذلك ، نتوقع أن تتخذ وكالة الأدوية الأوروبية، بشكل مثالي، قرارًا خلال هذا الأسبوع"
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