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بعد قرار الرئيس بزيادة الأجور.. باحث اقتصادي : الدولة تعمل من أجل المواطنين.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:29 م
محمد شادي الباحث
محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات
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محمود محسن
قال محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من قبل حيث ارتفع من  1200 جنيه الى 2000 جنيه  وارتفع الآن من 2000 جنيه الى 2400 جنيه.


وأضاف شادي خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك توقعات أن تصل الأجور هذا العام إلى 353 مليار جنيه، مشيرا إلى أن العام القادم متوقع أن نتجاوز الـ 370 مليار جنيه.


وتابع  الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن تلك الزيادات هامة للإقتصاد المصري مؤكدا أنه للشهر الرابع على التوالى يتم انخفاض معدلات التضخم وفقا لتأكيدات البنك المركزي.


وأشار شادي إلى أن  الرئيس يطمئن المواطنين ويؤكد أن الدولة تعمل من أجل المواطنين وتعمل على توفير السلع الغذائية التي  انخفضت معظم أسعارها.
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