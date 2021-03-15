بعد قرارات السيسي .. اقتصادية النواب: زيادة متوقعة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص

قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم بشأن زيادة الأجور تمس المواطن الذي يعمل بالجهاز الإداري للدولة، موضحا أن الحد الأدنى للأجور كان 25 جنيهًا في 1980، والآن يصل الى 2.4 ألف جنيه.









وتابع "سمير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الخاص سوف يرفع الأجور بالتبعية، بعد قرارات الرئيس للجهاز الإداري اليوم، وستكون الزيادة غالبا في يناير، وهناك قانون ينظم هذه الزيادة.





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