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اقتصاد

بعد قرارات السيسي .. اقتصادية النواب: زيادة متوقعة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:34 م
زيادة الرواتب
زيادة الرواتب
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قسم الاقتصاد
قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم بشأن زيادة الأجور تمس المواطن الذي يعمل بالجهاز الإداري للدولة، موضحا أن الحد الأدنى للأجور كان 25 جنيهًا في 1980، والآن يصل الى 2.4 ألف جنيه.


وتابع "سمير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الخاص سوف يرفع الأجور بالتبعية، بعد قرارات الرئيس للجهاز الإداري اليوم، وستكون الزيادة غالبا في يناير، وهناك قانون ينظم هذه الزيادة.
 

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واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية اليوم، ووجه الرئيس بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة باجمالي  37 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.


ووجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي ، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه و زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه ، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه ، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
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