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رياضة

حسام البدري: باب منتخب مصر مفتوح أمام أي لاعب

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:33 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أنه وأعضاء جهازه الفني يتابعون كل اللاعبين استعدادا للمرحلة الهامة في مشوار تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف أن الجهاز الفني ينظر إلي تخطي هذه المرحلة بغض النظر عن الصعوبات الموجودة قبل هذا التجمع من حالات إجهاد عامة لكل اللاعبين نتيجة ضغط المباريات وتلاحم المواسم وانتشار فيروس كورونا .. مؤكدًا  ثقته الكاملة في المجموعة التي سيقع عليها الاختيار لتحقيق أهداف المنتخب من خلال تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة كينيا والتي أكد علي صعوبتها في ظل رغبة الخصم استغلال الفرصة المتاحة للتأهل وهو ما ظهر في شكل استعداداتهم الأخيرة

وأكمل أن الفرصة متاحة لجميع اللاعبين وباب المنتخب مفتوح أمامهم موجها رسالة خاصةً بأن خروج أي لاعب من الحسابات خلال هذه الفترة لا تعني الخروج من تفكير الجهاز الفني وكل مرحلة لها أهدافها الخاصة وحساباته الفنية المختلفة.
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