سليمان عيد يهنئ مصطفى خاطر بـ عيد ميلاده .. شاهد

هنأ الفنان سليمان عيد ، الفنان مصطفى خاطر بـ عيد ميلاده ونشر صورة تجمعه به من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".

وعلق سليمان عيد قائلا " كل سنة وانت طيب يا أبو على يا ابو الرجوله ياجدع ".

وشارك مصطفى خاطر مؤخرا في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" بدور جديد خارج الإطار الكوميدي الذي اعتدنا على مشاهدته من خلاله، وهو دور شاب يشارك في جريمة سطو على منزل بهدف السرقة.



