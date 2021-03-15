الأهلي يهزم طلائع الجيش.. ويلاحق الزمالك على قمة دوري رجال الكرة الطائرة





وشهد اللقاء حماس وندية كبيرة بين الفريقين.







وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 16، 25 - 14، 26 - 28، 25 - 16".







أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.







ومن المقرر، أن يلتقي "المارد الأحمر" في الجولة المقبلة مع نظيره القناة، فيما يصطدم طلائع الجيش بنظيره الزمالك.

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره طلائع الجيش والذي يقوده فنيًا إبراهيم فخر الدين بنتيجة 3 – 1، في إطار الجولة التاسعة من عمر الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 – 2021.