حنان فى بحر المرجان.. عرض مسرحى على مسرح قصر ثقافة أم كلثوم بالمنصورة

شهد مسرح قصر ثقافة أم كلثوم بالمنصورة في الدقهلية اليوم الإثنين، عرض على مسرح الطفل بقصر ثقافة المنصورة بعنوان "حنان فى بحر المرجان" تأليف سعيد حجاج وإخراج أحمد الدسوقي.





وتدور أحداث العرض حول حنان الفتاة الفقيرة ذات العشرة أعوام التي تذهب للصيد بدلا من والدها المريض، وتظهر لها جنية البحر وتأخذ حنان معها لبحر المرجان، وهناك تحاول خدعها واخذ العقد الثمين الذي تركته سيدة عجوز على سبيل الأمانة.





ولكن حنان ترفض التفريط فى الأمانة وحافظت على العقد وكافئها الله وجاءت الحوريات وأنقذتها وعادت حنان مرة أخرى لأسرتها، العرض حالة من الصراع بين الخير والشر وانتصار الخير فى محاولة لإرساء قيم هامة لعقلية الطفل هي الأمانة والقناعة.



