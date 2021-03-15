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عميد كلية العلوم بأكاديمية السادات يعلق على قرارات الرئيس بزيادة الرواتب والمعاشات

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:36 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد القاضي
قال الدكتور محمد صالح هاشم، عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخاصة بموازنة العام المالي الجديد تعكس قوة الاقتصاد المصري.

وأضاف "هاشم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية استطاعت أن تنظر للمواطن البسيط وتمد يد العون له في الوقت الذي يعاني منه العالم من الأزمات الطاحنة بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن هذه "التوجيهات والقرارات تمس قطاع كبير وشريحة كبيرة من المجتمع، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية تنظر للمواطن والموظف البسيط، وتقدر ما يقدمه للدولة المصرية".

وأوضح عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات: "أن رفع الحد الأدني للأجور بنسبة مضاعفة يدل على أن الدولة المصرية جادة في احتواء ودعم محدودي الدخل في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين"، متابعا: "الدولة المصرية تقف على أرض صلبة، وقادرة على مد العون للمواطن البيسط في ظل الأزمات التي تواجها دول العالم".

واختتم عميد كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات: "الإدارة المصرية تميزت بالقدرة علي الإبداع في الفترة الأخيرة، وعلي رأسها إدارة الملف المالي للدولة، لأنهم تفوقوا على أنفسهم، معقبا: "العاصمة الإدارية الجديدة لم تكلف الدولة المصرية جنيه واحد".
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