خبيرة تزف خبرا سارا للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة المرتبات بعد قرارات الرئيس

وجه الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري ليصل إلى 2400 جنيه، وحول الأمر قالت الدكتورة عاليا المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن القرار يعد خطوة إيجابية من شأنها تحسين الأحوال الاقتصادية لمحدودي الدخل والأسر الفقيرة.





وفيما يخص القطاع الخاص، أكدت "المهدي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن القطاع الخاص الذي يعمل بشكل رسمي سيطبق القرار على العاملين به، فهم لا يستطيعون إخفاء بياناتهم أو معاملاتهم خاصة أن المعاملات المادية تتم إلكترونيًا، أما القطاع الخاص غير الرسمي والصغير من الممكن أن لا يقوموا بتطبيق القرار؛ لأنهم يغطوا تكاليفهم بصعوبة، إلا إذا لجأوا لرفع أسعار منتجاتهم أو خدماتهم وعندها سيكون الأثر تضخميًا.





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ووجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه.





وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



