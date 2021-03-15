الكويت تعلن موعد عودة الطلبة إلى المدارس

أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، موعد عودة الحياة إلى طبيعتها من خلال عودة الطلبة للمدارس بمراحلها المختلفة، حيث من المتوقع أن تبدأ الدراسة بشكل طبيعي في سبتمبر المقبل بعد أن يتم تطعيم جميع الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس، الشهر المقبل.





وقال وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح "نحن مستمرون في عملية التطعيم، وبحلول عيد الفطر نكون قد طعمنا مليون شخص.. ومع زيادة الوعي والإقبال من قبل الناس إلى شهر سبتمبر المقبل سنصل إلى مليوني شخص، مع بداية دوام طلبة المدارس، والتي ستعود الحياة فيها بشكل طبيعي".





وتابع "سيتم تطعيم مايقارب 120 ألف من بين معلم وإداري في التربية مع الجمعيات التعاونية والحلاقين والبنوك في شهر أبريل المقبل"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.





وأوضح الصباح أنه خلال الخطة المقبلة وما بعد شهر رمضان المقبل سيتم منع أي شخص من دخول السينما ما لم يكن تلقى لقاح كورونا.



