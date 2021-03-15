محافظ مطروح يكرم الغطاسين المشاركين في إنقاذ ضحايا كينج مريوط

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاثنين على لقاء عدد من غطاسي مطروح لتقديم الشكر لهم على مواقفهم وجهودهم الانسانية المخلصة والتعاون في انقاذ الغرقي.









أشاد محافظ مطروح بجهود الغطاسين فى عدد من المواقف والمشاركة فى الانقاذ والبحث عن الغرقى وكان اخرها غرقى بحيرة كينج مريوط بالاسكندرية.

واستمع محافظ مطروح لمطالب واحتياجات الغطاسين، مؤكدا على تلبيتها مع الاسراع بها بالتنسيق مع الجهات المعنية والتى اهمها تخصيص مقر مناسب لغطاسى المنطقة الشرقية ، وذلك بمدينة الضبعة مع توفير المعدات والزى المناسب لتيسير تجمعهم وتحركهم فى أى طارى .





كذلك تكوين نقابة لجميع الغطاسين من الحمام شرقا حتى السلوم غربا بشهادات معتمدة بعد اجتياز الاختبارات اللازمة وعمل كارنيهات معتمدة لهم ، مع الاستفادة من خبراتهم بمياه البحر بسواحل مطروح واتجاهات الرياح بها ، وكذلك تيسير قيامهم باعمال الصيد مع التصاريح اللازمة خاصة وان جميعهم يعمل بمهنة الصيد البحرى مما يزيد من توفير الثروة السمكية بالمحافظة ، بالاضافة الى توزيع وتنظيم تواجدهم على شواطئ مطروح من الحمام شرقا الى السلوم غربا ً خاصة خلال موسم الصيف السياحى .





وأضاف محافظ مطروح انه يجرى الإعداد لاقامة ندوة قريبا تحت شعار ( مطروح بلا غرقى ) يحاضر فيها المختصين لتحقيق الاستفادة لغطاسى مطروح مع تبادل الخبرات والمهارات فى ذلك المجال ، وكيفية التنظيم وسرعة الحركة وإدارة أى أزمة ، كذلك التنسيق مع الحماية المدنية بشأن المعدات اللازمة والتصاريح اللازمة.





بينما وجه غطاسو مطروح الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه بهم ودعمه لهم مع استعدادهم الدائم لمهمتهم الانسانية.



