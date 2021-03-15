داليا مصطفى تكشف سبب رفضها ظهور أولادها عن السوشيال ميديا .. فيديو

كشفت الفنانة داليا مصطفى خلال لقائها مع موقع " صدى البلد " عن رأيها في عمل أولادها بالفن مستقبلا، وعن سبب رفضها إظهارهم على السوشال ميديا.





وقالت داليا مصطفي: "مش بحب أن سلمى وسليم يطلعوا علي السوشيل ميديا لأن عاوزاهم يكونوا أولاد طبيعين.. ولا يشعروا إطلاقا أن أبوهم وامهم مشاهير وانهم مختلفين عن أى حد ".





وعن رأيها في دخولهم مجال الفن، قالت داليا مصطفي: " حاجة متخصنيش انا بعمل اللي عليا ..يطلعوا ايه دى حاجة هما يختاروها معنديش اعتراض يبقوا في المجال الفني.





ويعرض حاليا لداليا مسلسلها «في يوم وليلة» على قناة «on» والذي ينتمى إلى نوعية الأعمال ٣٥ حلقة ويشاركها في البطولة كل من أحمد رزق، أيتن عامر، نضال الشافعى، الفنان القدير صلاح عبدالله، محمد مهران، ولاء الشريف وآخرين وهو من سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل