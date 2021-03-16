متنفس جديد.. رئيس مدينة كفر شكر لـ صدى البلد: إنشاء ممشى وكورنيش للأهالى.. شاهد

تشهد مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية تنفيذ عدد من المشروعات، ومن بينها تطوير كورنيش النيل وإنشاء ممشى جديد ليكون متنفسا للأهالى بالمجان بعد الإهمال الذى تعرض له الكورنيش خلال السنوات الماضية.









الممشى الجديد سوف يخدم أهالى مدينة كفر شكر والقرى المجاورة، للخروج وقضاء أوقات فراغهم والتنزه بالمجان بطول الكورنيش الذي سوف تتمتع به المدينة ويكون منظرا خلابا على ضفاف نهر النيل.









وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مدينة كفر شكر، إنه تم تدشين خطة تطوير لكورنيش النيل بالمدينة ليصبح متنفسا وممشى مجانيا للمواطنين وأسرهم، مشيرا إلى أن الكورنيش كان بدون أى مقاعد، حيث كان الأهالى يستخدمون الأسوار فى الجلوس والاستمتاع بنهر النيل.









وأضاف رفعت، خلال لقائه بـ "صدى البلد"، أن كورنيش النيل هو المتفس الوحيد للأهالى، وبالتالى فكان لا بد من تطويره وعمل كراسى واستراحات تليق بأهالى مدينة كفر شكر، وبالفعل تم توحيد المنظر والشكل العام الكورنيش للاستماع برؤيته تمهيدا لتركيب الرخام وحديد كريتال وتركيب إنترلوك وبلدورة، فضلا عن غلق فتحة على شاطئ نهر النيل أمام ديوان عام مجلس المدينة كان يستغلها الشباب فى السباحة داخل نهر النيل، والتى طالب الأهالى بغلقها كثيرا نظرا لتسببها فى مصرع وغرق العديد من شباب المركز والمدينة، بجانب استغلالها لغسيل التوك توك والسيارات وإتلاف الرصيف والطريق العام.









وأكد رئيس مدينة كفر شكر أنه يتم استغلال جميع الأماكن وممتلكات الدولة المعتدى عليها فى خدمات ومنافع عامة وإنشاء حدائق كمتنفس مجانى لإسعاد وراحة جموع أهالينا المواطنين الذين يستحقون منا بذل المزيد من الجهد والحفاظ على حقوقهم والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق والأوضاع المعيشية فى شتى المجالات لإشاعة الرضا بينهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.









وأوضح رفعت أنه تمت إزالة الحشائش بمعرفة لتطهير محيط الكورنيش من الحشرات والزواحف وتهذيب أشجار الكافور حفاظا على حياة المواطنين من تساقط أفرع منه على رواد الكورنيش فى فصل الشتاء، لافتا إلى أنه تم إنشاء حديقتين بالمدينة أمام شبكة الكهرباء لتكونا متنفسا مجانيا للأهالى واستمتاعهم وقضاء أوقات فراغهم ولهو أطفالهم بعيدا عن الزحام والتكدسات حفاظا على سلامتهم.









وأشار رئيس المدينة إلى أنه تمت الاستعانة بمجموعة من الفنيين وعمال وموظفي الوحدة المحلية للمدينة تبرعوا لإعادة تصنيع وتدوير الخردة والأشياء المهملة وتحويلها إلى مقاعد لتجميل الحدائق العامة وبوابات بعض عمارات الإسكان الاجتماعي وعمل صناديق للقمامة، مما حل الكثير من مشاكل المدينة ويوفر على الدولة المال العام.