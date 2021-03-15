هدايا الرئيس السيسي للمصريين لا تتوقف.. نواب: قراراته تؤكد حرصه على دعم محدودي الدخل.. توفير وحدات سكنية وزيادة الأجور دلالة على إحساسه بنبض الشعب

* آراء النواب حول توجيهات الرئيس بزيادة الأجور:

- زيادة الرواتب قرار صائب والسيسي يدعم المواطن دائمًا

لم يمر 24 ساعة على قرار الرئيس السيسي بشأن بلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ %، إلا وفاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسى المصريين اليوم بقرارات جديدة بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه ، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الرئيس حريص على دعم أصحاب المعاشات وإعطائهم حقوقهم كاملة، وآخرها صرف مستحقات العلاوات الخمس لهم، منوها إلى أن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية وحريصة كل الحرص على تعميمها على كافة شرائح وفئات المجتمع، مما يبشر بمرحلة قادمة قوامها البناء والتطوير على كافة الاصعدة وأولها بناء الإنسان.

وقالت "سليمان" لـ"صدى البلد"، إن هذا القرار صائب جدا وجاء فى الوقت المناسب، وخصوصا أن الموظفين بالدولة فى هذه الظروف يحتاجون الى مثل هذا القرارات لتحسين حالتهم الاجتماعية، والرئيس دائما ينظر فى جميع المجالات التى تحتاج الى دعم وبالاخص المواطن البسيط لدعمه.

ومن جانبه، أشاد المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات بمثابة هدية جديدة يقدمها الرئيس للمجتمع المصري.





وأكد هلال، في تصريح له ، أن الرئيس حريص على دعم أصحاب المعاشات وإعطائهم حقوقهم كاملة، وآخرها صرف مستحقات العلاوات الخمس لهم، منوها إلى أن دعم المواطن وتوفير حياة كريمة له أصبحت استراتيجية تسير عليها القيادة السياسية وحريصة كل الحرص على تعميمها على كافة شرائح وفئات المجتمع، مما يبشر بمرحلة قادمة قوامها البناء والتطوير على كافة الاصعدة وأولها بناء الإنسان.





أوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس قدم هدية أخرى للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية ووجه بترقيتهم، وهو ما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري تحسن لمستوى يمهد لزيادة أجور العاملين.





وفى السياق ذاته، قال عمرو فهمي ، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للبنك المركزي بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، تساهم في انتعاش سوق العقارات وحل جديد لملف العشوائيات في مصر.





وأضاف فهمي، في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي يعمل على توفير مظلة حماية للمواطنين من مختلف الاتجاهات، بداية من المنظومة الصحية ثم التعليمية والإسكان والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين ودعمهم بقروض تجعلهم قادرون على تملك الوحدات السكنية والعمل على توفير قروض ميسرة تسدد على 30 سنة.





وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن برنامج التمويل العقاري الجديد سيساعد الشباب في تكوين مستقبلهم وتوفير وحدات سكنية ترضي تطلعاتهم ونظرتهم للمستقبل.





وذكر النائب، أن هذا البرنامج سيكون له آثار إيجابية على ملف البناء المخالف وتقليل نسبة المخالفات وذلك بتقديم تسهيلات للمواطنين لمساعدتهم على تملك الوحدات السكنية في الأطر التي حددها القانون.





كما، أشادت البرلمانية "هند حازم" عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بالمجلس بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات بنسبة 13% .





أكدت النائبة "هند حازم" ان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أنما هي رسالة واضحة الي الجميع بأن الرئيس ينحاز الي صفوف المواطنين ويشعر بهم وقراره اليوم بزيادة الأجور أنما هو دليل قوي علي ان الرئيس يعيش الواقع ويعلم جيد ما يشعر به المواطنين.



