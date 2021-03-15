افتتاح المعرض الثالث لمبادرة ست الدار بمكتبة مصر العامة في دمياط .. شاهد

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، المعرض الذى نظمه المجلس القومى للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة ، "ست الدار" فى دورته الثالثة والتى إنطلقت بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية .





وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و مروة نبيل مقرر المجلس القومى للمرأة ومدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.





و تفقدت" المحافظ " أجنحة المعرض وتواصلت مع العارضات المشاركات، إذ أشادت بالمنتجات المعروضة والتى تنوعت ما بين مشغولات يدوية وخشبية و ملابس وحلويات واشغال بالخرز وكروشيه..





وأكدت "الدكتورة منال عوض" أن المبادرة تُعد فرصة جديدة لتسويق منتجات السيدات، و تمكينها إقتصاديًا، مؤكدة حرص المحافظة و اجهزتها المختلفة والمجلس القومى للمرأة على تقديم الدعم والرعاية الكاملة للمرأة..





وتوجهت "محافظ دمياط" بالتحية للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بعيدها والذى يأتى تتويجًا لمسيرة العطاء والتضحية، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تمكين المرأة و تحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير الفرص المتكافئة للسيدات، حيث بدا ذلك واضحًا بإعلان رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية، وإطلاقه للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠..





وفى ختام الافتتاح... تسلمت "محافظ دمياط" هدية تذكارية من مدرسة دمياط الدولية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، و تقديرًا لدورها الكبير في دفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.





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