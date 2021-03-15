ضبط شركة لتقديم الخدمات الإعلامية بدون ترخيص في الدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .









أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة لتقديم الخدمات الإعلامية عن طريق موقع إلكترونى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات .









عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وتم التقابل مع (نجل مالك الشركة) وضبط بمقر الشركة (عدد 2 وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية – جهاز راوتر للإتصال بالإنترنت قرابة 4 آلاف عبوة منتجات طبية "منتهية الصلاحية" ، ومجهولة المصدر والمنشأ وعدد كبير من العبوات الكرتونية المعدة للتغليف لمنتج دوائى).









وبمواجهة المذكور اعترف بمساعدة والده فى إدارة الشركة المشار إليها وأن المضبوطات بقصد البيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .







