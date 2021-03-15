ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط شركة لتقديم الخدمات الإعلامية بدون ترخيص في الدقهلية

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:23 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .


أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة لتقديم الخدمات الإعلامية عن طريق موقع إلكترونى "بدون ترخيص" كائنة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل مقلدة ومنسوخة "منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية" دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات .


عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها وتم التقابل مع (نجل مالك الشركة) وضبط بمقر الشركة (عدد 2 وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج وأنظمة تشغيل مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية – جهاز راوتر للإتصال بالإنترنت قرابة 4 آلاف عبوة منتجات طبية "منتهية الصلاحية" ، ومجهولة المصدر والمنشأ  وعدد كبير من العبوات الكرتونية المعدة للتغليف لمنتج دوائى).


وبمواجهة المذكور اعترف بمساعدة والده فى إدارة الشركة المشار إليها وأن المضبوطات بقصد البيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط 76 ألف نسخة كتاب دراسي مقلدة داخل مطبعة بـ القليوبية

الداخلية: ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص في الجيزة

مدى 50 كم و5 آلاف مشترك.. ضبط شبكة بث فضائي واستقبال قنوات بدمياط

ضبط مكتب توزيع موسيقى وأستوديو صوت بدون ترخيص بالجيزة

ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالهرم

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. تفاصيل واقعة فتاة المترو | مارس أفعالًا فاضحة أمامها

التأمينات تكشف موعد صرف زيادة المعاشات‎.. فيديو

متى يتم صرف الزيادات في الرواتب والمعاشات بعد قرار السيسي اليوم؟.. وزير المالية يجيب

أول تعليق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على زيادة المعاشات 13%

حالة اكتئاب.. سرقة مصطفى محمد في تركيا.. والبلدوزر قد يتغيب عن المنتخب

بعد توجيهات السيسي بزيادتها.. تعرف على موعد تطبيق العلاوة الدورية للموظفين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

شاهد.. عرض سيارة BMW 540i للبيع بـ 15 ألف جنيه

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية