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وزير المالية يزف بشرى لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة ويكشف موعد ترقيات الموظفين.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:30 م
المالية
المالية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن في هذا التوقيت من كل عام نقوم بوضع اللمسات الأخيرة على الموازنة العامة للدولة مع بداية العام الجديد، مؤكدا أن موازنة العام الجديد ستعمل علي تخفيض العجز وتحقيق عائد أولي.

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع علي قناة " تن " : الموازنة المالية للعام الجديد تشمل زيادة لجميع العاملين بالقطاع الإداري في الدولة ومنهم المخاطبين بالخدمة المدنية وسيتم زيادة مرتباتهم بنسبة 7% وغير المخاطبين ستكون نسبة زيادتهم 13 % بالإضافة إلي حافز إضافي للدرجة السادسة والخامسة والرابعة بقيمة 175 جنيها والدرجة الثالثة 50 ووكلاء الوزراء سيكونون زيادتهم في حدود 400 جنيه.

وأوضح معيط، أنه تمت الموافقة علي زيادة المعاشات بنسبة 13% علي إجمالي قيمة المعاش مؤكدا أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلي 2400 جنيه وسيتم ترقية الموظفين يوم 30/6 مع بداية العام المالي الجديد.
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