نائب: الحد الأدنى للأجور زاد بنسبة 100% منذ 2013 حتى الآن

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الشعب المصري يجني ثمار ثورة 30 يونيو، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز لمحدودي ومتوسطي الدخل.





وأضاف عمر، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن رفع الحد الأدني للأجور لـ 2400 أمر أسعد المصريين، متابعا أن الحد الأدنى للأجور منذ 2013 حتى الآن زاد بنسبة 100%.





وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادة في الأجور والمعاشات بأكثر من ضعفين مقارنة بمعدل التضخم، مشيرا إلى أن 15 مليون مواطن يستفيدون من قرارات الزيادة الجديدة.



