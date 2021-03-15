ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب: الحد الأدنى للأجور زاد بنسبة 100% منذ 2013 حتى الآن

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:03 م
السيسي
السيسي
Advertisements
عادل نصار
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الشعب المصري يجني ثمار ثورة 30 يونيو، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وأضاف عمر، في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن رفع الحد الأدني للأجور لـ 2400 أمر أسعد المصريين، متابعا أن الحد الأدنى للأجور منذ 2013 حتى الآن زاد بنسبة 100%.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادة في الأجور والمعاشات بأكثر من ضعفين مقارنة بمعدل التضخم، مشيرا إلى أن 15 مليون مواطن يستفيدون من قرارات الزيادة الجديدة.

وتابع أنه لا توجد زيادات جديدة على المواطن، وما نجنيه اليوم آثار الإصلاح الاقتصادي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لمنع الانحراف.. موازنة النواب تطالب بإعادة ضبط مادة الحد الأقصى للأجور في القانون

لجنة الخطة والموازنة: إلغاء إعفاء مكافآت النواب من الضرائب

بعد قرارات السيسي .. اقتصادية النواب: زيادة متوقعة في رواتب العاملين بالقطاع الخاص

منحاز للمواطن.. وزير المالية يكشف تفاصيل توجيهات السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات اليوم

ترشيحاتنا

ليفربول Vs ريال مدريد.. القدر يمنح محمد صلاح فرصة الانتقام من راموس

النائب رامي جلال يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

وصول جثمان شهيد لنش بورسعيد إلى مستشفى الزهور

عدوان من جن وإنس.. خطيب المسجد الحرام: المرء قد يسلب العافية

من غد .. هذه الكليات ينطلق بها الفصل الثاني بجامعة القاهرة

لاميتا فرنجية تحتفل بـ عيد الأم بـ جلسة تصوير جديدة مع نجلها جاستن.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا بي واي دي تطرح السيارة الكهربائية BYD HAN 2022

بعد تصدرها تريند .. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة نانسي عجرم

أغربها الجبن.. تعرف على أبرز الأطعمة للحفاظ على صحة الفم