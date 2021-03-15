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رياضة

استبعاد نوران جوهر من بطولة بلاك بول للإسكواش بسبب اختراق الفقاعة الطبية

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:24 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
أعلن اتحاد محترفي الإسكواش عن استبعاد نوران جوهر من بطولة بلاك بول لسيدات الإسكواش، والتي تستضيفها ملاعب بلاك بول بالتجمع الخامس في الفترة من 12 مارس وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 48 لاعبة من المصنفات عالميًا.

جاء هذا الاستبعاد ل"نوران" المصنفة الثانية عالميًا بسبب اختراقها بروتوكولات فيروس كورونا وهو الأمر الذي لا يوجد فيه تهاون من قبل المنظمين.

كانت نوران ستلتقي اللاعبة أوليفيا بلاتشفورد في منافسات الدور الثالث ولكن بعد هذا القرار ستصعد "أوليفيا" دون مجهود إلى منافسات ثمن النهائي لتواجه اللاعبة سلمى هاني.

وأكد اتحاد محترفي الاسكواش أنه لا يتهاون تجاه البروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا ، و يجب على جميع اللاعبين والموظفين تقديم اختبار PCR سلبي قبل السفر إلى البطولة واجارء اختبار آخر عند الوصول و بمجرد تلقي سلبية العينة ، يُسمح لهذا الشخص بدخول فقاعة البطولة ، أما أثناء البطولة فيحظر على اللاعبين دخول مناطق خارج الفقاعة أو الاتصال بأشخاص ليسوا في الفقاعة.

وعلق لي بيتشيل ، الرئيس التنفيذي لاتحاد محترفي الاسكواش : "لقد وضعنا بروتوكولات صارمة بشأن فيروس كورونا في جميع البطولات الخاصة بنا من أجل حماية لاعبينا والحكام والموظفين لدينا ، لذلك كان علينا اتخاذ القرار المؤسف بسحب نوران من البطولة، ومن الطبيعي أن تشعر نوران بخيبة أمل لكنها اعترفت بأنها ارتكبت خطأ ".

الجدير بالذكر أن اللاعبة الإنجليزية سارة جان بييري هي حاملة لقب البطولة بعد فوزها في النهائي على اللاعبة هانيا الحمامي في مباراة ماراثونية انتهت بثلاثة أشواط لشوطين لصالح الإنجليزية.
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