إجراءات التسجيل بالشهر العقارى في ندوة تثقيفية بمكتبة مصر الجديدة

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى ، ندوة تعريفية عن اجراءات التسجيل في الشهر العقارى وذلك في الخامسة من مساء غد الثلاثاء بمقر مكتبة مصر الجديدة العامة ، يحاضر فيها محمد الخياط المحامى بالنقض .





وقال الدكتور نبيل حلمى ، استاذ القانون الدولى عميد كلية الحقوق الاسبق ورئيس جمعية مصر الجديدة ان الندوة تستعرض تفاصيل القانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والذى كان من المفترض تطبيقه اعتبارا من يوم 6 من شهر مارس الجارى ولكنه ارجأ للمناقشة المجتمعية ، والرد على الاستفسارات المثارة حول التعديلات الجديدة لقانون الشهر العقاري ونطاق تطبيقها.





كما تناقش الندوة فلسفة وأسباب التعديل؟، حيث يتضمن القانون، إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررا، وتوضح الندوة ما هى القرارات التنفيذية للتعديل الجديد في القانون؟ وما هي إجراءات الشهر؟ وهل يتم نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها؟ وهل ينصب التعديل على دعاوى صحة التوقيع؟