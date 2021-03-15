داليا مصطفى: نفسي أشتغل مع شريف سلامة .. فيديو

تحدثت الفنانه داليا مصطفى خلال لقائها مع موقع " صدى البلد "عن إمكانية مشاركتها في عمل يجمعها مع زوجها الفنان شريف سلامة.





وقالت: "عمرى في حياتي ماقولت في عمل هاتوا شريف سلامة ولا هو عمره عمل كدة .. حتى رفضنا الظهور في برامج كثيرة معا والبرنامج الوحيد الللي ظهرنا فيه مع بعض كان مع أشرف عبد الباقي علشان صديقنا.





أضافت "متعرضش علينا غير عمل واحد وكان بيؤرخ للثورجية ورفضته لانني شعرت بالخوف من هذا العمل وبالفعل لو كنت قدمتة كان زمانى قاعده في بيتي دلوقتي ".





اختتمت:" أنا مش ضد اني اشتغل معاه لو عمل حلو .. نفسي نعمل عمل مع بعض ونجسد دور اتنين من منطقة شعبية بيحبوا بعض ".





يذكر أن آخر ظهور لداليا برفقة شريف كان في عيد الحب "الفلانتين"، حيث نشرت صورة جديدة لهما عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام".

وظهرت داليا رفقة زوجها شريف سلامة وعلقت على الصورة قائلة " shappy valentine