ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

داليا مصطفى: نفسي أشتغل مع شريف سلامة .. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:14 م
صدى البلد
Advertisements
خالد صواف

تحدثت الفنانه داليا مصطفى خلال لقائها مع موقع " صدى البلد "عن إمكانية مشاركتها في عمل يجمعها مع زوجها الفنان شريف سلامة.


وقالت: "عمرى في حياتي ماقولت في عمل هاتوا شريف سلامة ولا هو عمره عمل كدة .. حتى رفضنا الظهور في برامج كثيرة معا والبرنامج الوحيد الللي ظهرنا فيه مع بعض كان مع أشرف عبد الباقي علشان صديقنا.


أضافت "متعرضش علينا غير عمل واحد  وكان بيؤرخ للثورجية ورفضته  لانني شعرت بالخوف من هذا العمل وبالفعل لو كنت قدمتة كان زمانى قاعده في بيتي دلوقتي ".


اختتمت:" أنا مش ضد اني اشتغل معاه لو عمل حلو ..  نفسي نعمل عمل مع بعض ونجسد دور اتنين من منطقة شعبية بيحبوا بعض ".


يذكر أن آخر ظهور لداليا برفقة شريف كان في عيد الحب "الفلانتين"، حيث   نشرت صورة جديدة لهما عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام".

 

وظهرت داليا رفقة زوجها شريف سلامة وعلقت على الصورة قائلة " shappy valentine

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. داليا مصطفى وشريف سلامة في أحدث ظهور لهما

درة تفاجئ متابعيها في عيد الحب

بالصورة.. صوفينار تحتفل بعيد الحب بإطلالة جديدة

شاهد.. رانيا منصور تتألق بإطلالة ساحرة في الفلانتين

شاهد.. داليا مصطفى وشريف سلامة يحتفلان بـ الفلانتين على طريقتهما الخاصة

ترشيحاتنا

غلق بحيرة ناصر لمدة شهر ونصف. ..شاهد

قل أعوذُ برب الفلق.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب | شاهد

رئيس التأمينات يكشف قيمة الزيادة فى المعاشات بعد قرارات السيسي اليوم

مكسبى .. قناة مجانية تتحدى بى إن سبورت وتعلن إذاعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

نائب بالشيوخ: زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور هدية السيسى للمصريين

Advertisements

مكسبى .. قناة مجانية تتحدى بى إن سبورت وتعلن إذاعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

السودان يقرر تفريغ سد الروصيرص.. ماذا يعني هذا الأمر وما الخطر الذي دعاه لهذا الإجراء؟

السيسي يوجه بزيادة مرتبات جميع العاملين ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه

خبيرة تزف خبرا سارا للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة المرتبات بعد قرارات الرئيس

بنسبة 13%.. تعرف على موعد زيادة المعاشات بعد توجيهات السيسي

تأييد حبس جهاد الغزالي 3 أشهر وتغريمه 35 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الخطيب

التعليم تكشف حقيقة وجود خطأ في منهج الدين الذي يتم تدريسه بالمدارس المصرية

عدم السيطرة على اللاعبين.. كواليس جديدة وراء الإطاحة بـ باتشيكو من الزمالك

قرار عاجل من ملك الأردن بشأن المسئولين عن حادث مستشفى السلط

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

قل أعوذُ برب الفلق.. محمد رمضان يرد على عمرو أديب | شاهد

إحنا كبيرنا ربنا .. أحمد العوضي يفتح النار على شقيق ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل بعقد التمساح.. شاهد | أجمل إطلالات ياسمين صبرى

رسميا .. فورد تشارك بالجيل الأحدث من فوكاس في احتفالية الأفضل

دراسة تكشف عن تمرين رياضي يطيل العمر